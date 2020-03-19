У багатьох аптеках Києва розкупили парацетамол

У той час, як в ВООЗ рекомендували замість ібупрофену приймати парацетамол при наявності симптомів коронавірусу, у частині аптек Києва відсутній парацетамол.

Про це Українським Новинам повідомили представники низки київських аптек, передають Українські Новини.



Наприклад, в аптеках мережі "Мед-Сервіс" парацетамолу немає у продажу.



В аптеках "Доброго дня" (на вул. Саксаганського, а також на Оболоні та Виноградарі) і "Віталюкс" (на вул. Шолом-Алейхема) в продажу є тільки парацетамол для дітей; середня ціна препарату в обох мереж - 16 гривень.



В аптеці "НЦ" є тільки парацетамол-сироп і парацетамол-суспензія вартістю 28 гривень; препарат є в аптеці на вул. Йорданській або ж можливе вивезення зі складу.



Станом на 12:00, в аптеці "Бажаємо здоров'я" парацетамол є в продажу як у таблетках, так і в форматі сиропу; ціна, залежно від дозування та формату препарату, варіюється від 10 до 38 гривень.



Як повідомляли Українські Новини, в частині київських аптечних мереж відсутні медичні маски і антисептики.



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