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19 березня 2020, четвер, 14:19 11
Суспільство 2020-03-19T15:15:01+02:00
Українські Новини
У багатьох аптеках Києва розкупили парацетамол

У багатьох аптеках Києва розкупили парацетамол

Валерия Драгомирова
Аптеки, Київ, парацетамол
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

У той час, як в ВООЗ рекомендували замість ібупрофену приймати парацетамол при наявності симптомів коронавірусу, у частині аптек Києва відсутній парацетамол.

Про це Українським Новинам повідомили представники низки київських аптек, передають Українські Новини.

Наприклад, в аптеках мережі "Мед-Сервіс" парацетамолу немає у продажу.

В аптеках "Доброго дня" (на вул. Саксаганського, а також на Оболоні та Виноградарі) і "Віталюкс" (на вул. Шолом-Алейхема) в продажу є тільки парацетамол для дітей; середня ціна препарату в обох мереж - 16 гривень.

В аптеці "НЦ" є тільки парацетамол-сироп і парацетамол-суспензія вартістю 28 гривень; препарат є в аптеці на вул. Йорданській або ж можливе вивезення зі складу.

Станом на 12:00, в аптеці "Бажаємо здоров'я" парацетамол є в продажу як у таблетках, так і в форматі сиропу; ціна, залежно від дозування та формату препарату, варіюється від 10 до 38 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в частині київських аптечних мереж відсутні медичні маски і антисептики.

Крім того, симптоми коронавірусу і що робити при підозрі.

Раніше МОЗ Франції підтвердив згубний вплив ібупрофену на здоров'я при захворюванні на коронавірус. 

Тим часом як зробити захисну маску своїми руками.

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У багатьох аптеках Києва розкупили парацетамол
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