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17 марта 2020, вторник, 18:29 847
Мир 2020-03-17T18:30:48+02:00
Українські Новини
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса

В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса

Таня Войтюк
Лекарства, ВОЗ, Коронавирус, Препараты, Коронавирус в мире, лечение коронавируса
Аптечка
Аптечка

В Министерстве здравоохранения предупредили, что не существует единого лекарства от коронавируса, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для лечения снижения температуры при симптомах коронавируса рекомендует применять парацетамол.

Об этом на брифинге в Женеве заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, пишет Die Welt.

По его словам, при подозрении на коронавирус не следует принимать популярный противовоспалительный препарат ибупрофен, так как на сегодня продолжается изучение его негативного влияния на зараженных.

"Мы рекомендуем принимать парацетамол, а не ибупрофен в подозрительных случаях", - сказал Линдмайер.

Он также уточнил, что это касается только приема без медицинской консультации.

Ранее Українські Новини писали о том, что Минздрав Франции подтвердил пагубное влияние ибупрофена на здоровье при условии заболевания коронавирусом. 

Тем временем в Украине препараты и медицинские изделия для борьбы с коронавирусом хотят освободить от пошлины на ввоз.

Также в Минздраве объяснили, какие операции не будут проводить в связи с коронавирусом.

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