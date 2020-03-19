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19 березня 2020, четвер, 06:00 3
Економіка 2020-03-19T06:00:01+02:00
Українські Новини
Гривня продовжує стрімко падати. Курс НБУ в четвер

Гривня продовжує стрімко падати. Курс НБУ в четвер

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, курс долара, курс гривні
Валюта.
Валюта.

У той час, як населення купило $300 млн за перший тиждень кризи, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 березня, на 21,19 коп. до 27,2685 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 березня, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,3391
1 долар США 27,2685
1 швейцарський франк 28,2531
10 ієн 2,5322
10 російських рублів 3,4175
1 євро 29,7936

Як повідомляли Українські Новини, НБУ продав $200 млн на міжбанку для стримування девальвації.

У середу долар досяг позначки 27.

Крім того, економіст прогнозує курсовий коридор 27-29 UAH/USD на найближчі тижні.

Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

Тим часом в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну із затримкою.

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