Гривня продовжує стрімко падати. Курс НБУ в четвер

У той час, як населення купило $300 млн за перший тиждень кризи, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 березня, на 21,19 коп. до 27,2685 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 березня, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,3391 1 долар США 27,2685 1 швейцарський франк 28,2531 10 ієн 2,5322 10 російських рублів 3,4175 1 євро 29,7936

Як повідомляли Українські Новини, НБУ продав $200 млн на міжбанку для стримування девальвації.



У середу долар досяг позначки 27.



Крім того, економіст прогнозує курсовий коридор 27-29 UAH/USD на найближчі тижні.



Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.



Тим часом в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну із затримкою.