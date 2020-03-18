Серед військовослужбовців немає випадків коронавірусу, - Генштаб

Серед військовослужбовців Міноборони немає випадків підозри на зараження коронавірусом, на який перевірили вже 640 осіб в Україні.

Про це Українським Новинам повідомив спікер Генерального штабу Збройних Сил Богдан Сеник.

"Слава Богу випадків таких немає і підозр теж", - сказав він.

За його словами, військові забезпечені необхідними засобами особистої гігієни для профілактики будь-яких хвороб.

Через карантин приймаються всі необхідні заходи в рядах військових.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус у в'язницях заборонили побачення з родичами.

Також смерть жінки у Чернівцях від коронавірусу будуть розслідувати як халатність медиків.

А в Чернівецькій області чоловік, який заразився на коронавірус, може скоро вийти з лікарні.

Тим часом у Генеральному штабі Збройних сил уточнили, що очікують указу Верховного головнокомандувача, Президента Володимира Зеленського щодо подальшого призову на військову службу через карантин.

Раніше Зеленський підписав закон про коронавірус. За порушення карантину будуть штрафувати і позбавляти волі.