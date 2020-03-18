підписатися на розсилку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
18 березня 2020, середа, 20:02 5
Силові структури 2020-03-18T20:06:54+02:00
Українські Новини
Серед військовослужбовців немає випадків коронавірусу, - Генштаб

Серед військовослужбовців немає випадків коронавірусу, - Генштаб

Анна Рудык
Карантин, Генштаб, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Генеральний штаб. Фото: mignews.com.ua
Генеральний штаб. Фото: mignews.com.ua

Серед військовослужбовців Міноборони немає випадків підозри на зараження коронавірусом, на який перевірили вже 640 осіб в Україні.

Про це Українським Новинам повідомив спікер Генерального штабу Збройних Сил Богдан Сеник.

"Слава Богу випадків таких немає і підозр теж", - сказав він.

За його словами, військові забезпечені необхідними засобами особистої гігієни для профілактики будь-яких хвороб.

Через карантин приймаються всі необхідні заходи в рядах військових.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус у в'язницях заборонили побачення з родичами.

Також смерть жінки у Чернівцях від коронавірусу будуть розслідувати як халатність медиків.

А в Чернівецькій області чоловік, який заразився на коронавірус, може скоро вийти з лікарні.

Тим часом у Генеральному штабі Збройних сил уточнили, що очікують указу Верховного головнокомандувача, Президента Володимира Зеленського щодо подальшого призову на військову службу через карантин.

Раніше Зеленський підписав закон про коронавірус. За порушення карантину будуть штрафувати і позбавляти волі.

Більше новин про: Карантин Генштаб коронавірус в Україні Карантин в Україні

На коронавірус перевірили 640 осіб станом на 17 березня
Президент може отримати повноваження самостійно вводити надзвичайний стан
Новини
У МОЗ заявили, що можуть ввести більш суворий карантинний режим 20:44
Незважаючи на карантин, у лікарнях продовжать надавати допомогу всім нужденним, — МОЗ 20:25
Серед військовослужбовців немає випадків коронавірусу, - Генштаб 20:02
Де можна перетнути кордон України автотранспортом. Повний список 20:01 Інфографіка
В Чернігівській області зафіксовано перша підозра на коронавірус 19:34
більше новин
В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус 20:56
Василь Хрущ: Негатив навколо земельної реформи – через недовіру до правової системи держави 11:35 Думка
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
Ярославський домовився з Джеком Ма, і в Україну їдуть тест-системи на короновірус 08:45
більше новин
За порушення карантину загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці: Рада прийняла закон 08:53
Коронавірус може кілька годин жити у повітрі і декілька днів на поверхні, - дослідження 10:34
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
більше новин
"Київпастранс" буде карати водіїв, які пускають більше 10 чоловік в транспорт
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok