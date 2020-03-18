Зеленский подписал закон о коронавирусе. За нарушение карантина будут штрафовать и лишать свободы

Президент Владимир Зеленский подписал закон о борьбе с распространением коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №3219 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

В частности, законом вводится штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина и лишение свободы от 5 до 8 лет, если такое нарушение привело к гибели людей.

Также запрещено на период карантина начислять неустойку за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Факт введения карантина теперь относится к форс-мажорным обстоятельствам, работникам компаний и предприятий разрешается уходить в неоплачиваемый отпуск на его период.

Приняв изменения в законодательство, Рада освободила на 3 месяца от ввозной пошлины и НДС импортные поставки препаратов и медицинских изделий, предназначенных для борьбы с коронавирусом и поручила Кабинету Министров установить доплаты к зарплатам медиков, участвующих в ликвидации заболевания.

Кроме того, законом вводится отсрочка подачи деклараций за 2019 год до 1 июня из-за карантина.

Также Кабмину поручено приостановить обязанности исполнения основного обязательства по ипотеке и урегулировать недопущение обращения взыскания на предмет ипотеки на период установления карантина.

Закон вступает в силу со дня опубликования и будет действовать в течение 3 месяцев.

Как сообщали Українськi Новини, dо Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Тем временем в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания коронавирусом, из них 2 случая летальных.