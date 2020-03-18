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18 марта 2020, среда, 18:07 755
Силовые структуры 2020-03-18T18:08:47+02:00
Українські Новини
Приостановили и ждут приказа президента. В Генштабе ожидают решение по дальнейшему призыву в армию

Приостановили и ждут приказа президента. В Генштабе ожидают решение по дальнейшему призыву в армию

Кира Молчанова
Президент, Карантин, Генштаб, Владимир Зеленский, Генштаб ВСУ, карантин в Украине
Армия. Фото: пресс-служба миноброны
Армия. Фото: пресс-служба миноброны

После сообщения о том, что военкоматы приостанавливают призыв граждан на срочную службу, в Генеральном штабе Вооруженных сил уточнили, что ожидают указа Верховного главнокомандующего, Президента Владимира Зеленского по дальнейшему призыву на военную службу из-за карантина.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Генерального штаба Богдан Сеник.

"Мы ждем указа Президента относительно призыва", - сказал он.

По его словам, пока Генштаб не принял никакого решения относительно дальнейшего призыва на военную службу.

При этом Сеник подчеркнул, что несмотря на карантин, увольнение с военной службы, то есть демобилизация, пройдет согласно ранее утверждённому плану.

Как сообщали Українськi Новини, среди военных не зафиксировано ни одного случая коронавируса и ни одного подозрения на коронавирус.

Зеленский подписал закон о коронавирусе. За нарушение карантина будут штрафовать и лишать свободы.

Тем временем во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус.

В Украине лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания коронавирусом, из них 2 случая летальных.

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