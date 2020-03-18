Приостановили и ждут приказа президента. В Генштабе ожидают решение по дальнейшему призыву в армию

После сообщения о том, что военкоматы приостанавливают призыв граждан на срочную службу, в Генеральном штабе Вооруженных сил уточнили, что ожидают указа Верховного главнокомандующего, Президента Владимира Зеленского по дальнейшему призыву на военную службу из-за карантина. Об этом Українським Новинам сообщил спикер Генерального штаба Богдан Сеник. "Мы ждем указа Президента относительно призыва", - сказал он. По его словам, пока Генштаб не принял никакого решения относительно дальнейшего призыва на военную службу. При этом Сеник подчеркнул, что несмотря на карантин, увольнение с военной службы, то есть демобилизация, пройдет согласно ранее утверждённому плану. Как сообщали Українськi Новини, среди военных не зафиксировано ни одного случая коронавируса и ни одного подозрения на коронавирус. Зеленский подписал закон о коронавирусе. За нарушение карантина будут штрафовать и лишать свободы. Тем временем во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус. В Украине лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания коронавирусом, из них 2 случая летальных.