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18 марта 2020, среда, 18:04 631
Общество 2020-03-18T18:15:21+02:00
Українські Новини
Минздрав провел 640 тестов на коронавирус по состоянию на 17 марта

Минздрав провел 640 тестов на коронавирус по состоянию на 17 марта

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Минздрава провела исследования 640 образцов на коронавирус COVID-19, из-за которого в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом говорится в сообщении Центра, передают Українськi Новини.

"Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов", - говорится в сообщении.

Данные приведены по состоянию на 20:00 17 марта.

По данным центра на 9:00 17 марта было проверено более 500 образцов, таким образом 17 марта проверили около 140 образцов.

При этом лаборатория проверяет образцы не только людей с подозрением на заражение COVID-19, но и контактных лиц.

Позитивных результатов было получено 14, из них 10 – в Черновицкой области.

Как сообщали Українськi Новини, из-за коронавируса в тюрьмах запретили свидания с родственниками.

Также смерть женщины в Черновцах от коронавируса будут расследовать как халатность медиков.

А в Черновицкой области заразившийся коронавирусом мужчина может скоро выйти из больницы.

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