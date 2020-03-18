Минздрав провел 640 тестов на коронавирус по состоянию на 17 марта

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Минздрава провела исследования 640 образцов на коронавирус COVID-19, из-за которого в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в сообщении Центра, передают Українськi Новини. "Всего вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов", - говорится в сообщении. Данные приведены по состоянию на 20:00 17 марта. По данным центра на 9:00 17 марта было проверено более 500 образцов, таким образом 17 марта проверили около 140 образцов. При этом лаборатория проверяет образцы не только людей с подозрением на заражение COVID-19, но и контактных лиц. Позитивных результатов было получено 14, из них 10 – в Черновицкой области. Как сообщали Українськi Новини, из-за коронавируса в тюрьмах запретили свидания с родственниками. Также смерть женщины в Черновцах от коронавируса будут расследовать как халатность медиков. А в Черновицкой области заразившийся коронавирусом мужчина может скоро выйти из больницы.