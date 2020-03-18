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18 марта 2020, среда, 17:05 212
Общество 2020-03-18T17:07:34+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса в тюрьмах запретили свидания с родственниками

Из-за коронавируса в тюрьмах запретили свидания с родственниками

Кира Молчанова
Карантин, Коронавирус, тюрьмы, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Тюрьмы. Фото: cityonlive.com
Тюрьмы. Фото: cityonlive.com

Несмотря на предыдущие заяверения не вводить запрет, Министерство юстиции временно запретило свидания с родственниками в тюрьмах из-за коронавируса.

Об этом министр юстиции Денис Малюська написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Временно запретили свидания с родственниками, а также посещение учреждений представителями средств массовой информации, объединениями граждан, религиозных, благотворительных организаций", - написал он.

Также министерствос целью профилактики коронавируса в течение последних недель прекратило перемещения между учреждениями исполнения наказаний и следственными изоляторами осужденных и лиц, заключенных под стражу ограничило перемещения осужденных по территории учреждений (в частности организовало прием пищи непосредственно в местах содержания); внедрило дополнительную уборку с применением дезинфицирующих средств, проветривание, ежедневные измерения температуры и осмотр осужденных и лиц, заключенных под стражу.

Кроме этого, Минюст ввел процедуру ежедневного температурного скрининга персонала перед началом службы и ежедневного скрининга во время несения службы.

Также были определены помещения для срочной временной изоляции лиц с симптомами коронавируса.

Однако Малюська сообщил о нехватке медицинского персонала в учреждениях исполнения наказаний, недостаточном количестве средств индивидуальной защиты.

Как сообщали Українськi Новини, в тюрьмах будут проводить скрининг температуры.

После того, как в по всей Украине ввели карантин из-за коронавируса, а ВОЗ официально признала его пандемией, в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

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