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18 марта 2020, среда, 15:32 8
Общество 2020-03-18T15:33:26+02:00
Українські Новини
В Черновицкой области заразившийся коронавирусом мужчина может скоро выйти из больницы

В Черновицкой области заразившийся коронавирусом мужчина может скоро выйти из больницы

Жора Шокин
Минздрав, Заражение, Черновцы, Коронавирус, выздоровление, Черновицкая ОГА, Тест на коронавирус
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

Житель Черновицкой области, который заразился ранее коронавирусом и сдал недавно первый отрицательный тест, ожидает результатов второго теста на вирус, нсмотря на то, что в Черновцах умерла девушка, у которой подозревали коронавирус.

Об этом Українським Новинам сообщила заместитель директора департамента охраны здоровья Черновицкой областной государственной администрации Мария Полищук.

По ее словам, мужчина идет на поправку, но еще остается в больнице, ожидая результатов второго теста на коронавирус.

"У него еще нет двух негативных результатов (для выписки из больницы)", - сказала Полищук.

Она не уточнила, сколько времени этот тест может занять, чтобы узнать второй результат.

После результатов второго теста станет известно, когда будет выписан мужчина из больницы.

Как сообщали Українськi Новини, согласно исследованию, коронавирус может несколько часов жить в воздухе и несколько дней на поверхности.

За 17 марта в мире коронавирусом заболели 12 349 человек.

В Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с симптомами коронавируса.

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