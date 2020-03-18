Президент може отримати повноваження самостійно вводити надзвичайний стан

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству юстиції розробити законопроєкт про повноваження Президента вводити надзвичайний стан без Верховної Ради в разі неможливості її роботи. Про можливість його запровадження раніше висловлювався Володимир Зеленський.

Про це він сказав в ході засідання Кабінету Міністрів в середу, передають Українські Новини.

"Мін'юсту розробити закон з уповноваження Президента України вводити надзвичайний стан в разі неможливості зібратися і працювати Верховній Раді, на той випадок якщо Верховна Рада буде повністю нездатна збиратися, хтось в країні повинен мати право оголошувати надзвичайний стан", - сказав він.

Премьер доручив Мін'юсту розробити такий законопроєкт спільно з Радою і Офісом Презідента.

Пізніше Шмигаль уточнив, що законопроєкт повинен передбачати можливість на час епідемії коронавірусу органам державної влади делегувати свої повноваження іншому органу влади для прийняття критично необхідних для життєдіяльності країни рішень.

"Треба розробити законопроєкт, який дасть можливість від одного органу влади до іншого передавати повноваження керувати країною. Ми не знаємо, які можуть бути наслідки, Верховна Рада буде заблокована або Кабінет Міністрів, або Президент, не дай Бог, дай Бог всім здоров'я, невідомо хто буде нездатний працювати через хворобу", - сказав премьер.

Він запевнив, що таке рішення не має політичного підґрунтя, або бажання узурпації влади, а має виняткову мета зберегти керованість країни в найгірших умовах.

Шмигаль в числі законопроєктів, які потрібно підготувати для прийняття на позачерговому засіданні Ради також доручив розробити законопроєкт про зміни в регламенти роботи Ради і Кабміну з тим, щоб передбачити можливість дистанційної роботи.

"Мін'юст і Мінціфри прошу надати пропозиції з дистанційного голосування, щоб ми не заблокували роботу найвищого державного органу", - сказав він.

Мінфіну доручено відпрацювати пропозиції щодо формування державного стабілізаційного фонду.

Згідно Конституції, Верховна Рада затверджує за зверненням Президента його укази про введення надзвичайного стану в Україні або в окремій місцевості.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський звернувся в Мінфраструктури з рекомендаціями заборонити з 12:00 18 березня роботу метро ж/д, авіа- і автобусне міжміське пасажирське сполучення.

Також Зеленський просить Кабінет Міністрів заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включаючи церковні обряди в той час, як в Україні підтвердили два нові випадки коронавірусу.

Після того, як в по всій Україні ввели карантин через коронавірус, в Київській області введено режим надзвичайної сітуаціі.