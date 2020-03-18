После того, как в по всей Украине ввели карантин из-за коронавируса, а ВОЗ официально признала его пандемией, в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"18 марта 2020 состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской ОГА. Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как "медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня". И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", - сказано в нем.

С 17 марта режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса был введен на территории Черновицкой и Житомирской областей.

Скриншот сообщения Киевской ОГА

Как сообщали Українські Новини, в Киеве, в связи с закрытием метрополитена на фоне карантина, с утра 18 марта случился транспортный коллапс.

Кроме того, на вокзале толпы людей пытаются сдать билеты и попасть домой.