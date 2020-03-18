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18 марта 2020, среда, 12:19 1191
Общество 2020-03-18T12:41:11+02:00
Українські Новини
В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Ярина Вацяк
Карантин, Чрезвычайное положение, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

После того, как в по всей Украине ввели карантин из-за коронавируса, а ВОЗ официально признала его пандемией, в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"18 марта 2020 состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской ОГА. Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как "медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня". И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", - сказано в нем.

С 17 марта режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса был введен на территории Черновицкой и Житомирской областей.

Скриншот сообщения Киевской ОГАСкриншот сообщения Киевской ОГА

Как сообщали Українські Новини,  в Киеве, в связи с закрытием метрополитена на фоне карантина, с утра 18 марта случился транспортный коллапс. 

Кроме того, на вокзале толпы людей пытаются сдать билеты и попасть домой.

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