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16 марта 2020, понедельник, 17:42 2150
Президент 2020-03-16T18:16:44+02:00
Українські Новини
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение

Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение

Ярина Вацяк
Коронавирус, Владимир Зеленский, коронавирус в Украине, Карантин из-за коронавируса

Президент Владимир Зеленский просит Кабинет Министров запретить массовые мероприятия с участием более 10 лиц, включая церковные обряды в то время, как в то время, как в Украине подтвердили два новых случая коронавируса.

Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам касательно противодействия коронавирусу, передают Українські Новини.

Зеленский призвал запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии.

"Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни",  - сказал он.

Также Президент просит ограничить экспорт продуктов питания - по определенному правительством перечню.

Кроме того, Зеленский призывает министерства, председателей областных государственных администраций, местного самоуправления, руководителей предприятий обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, автомобильных заправочных станций, аптек, банковских учреждений, страховых компаний, а также всех предприятий критической инфраструктуры государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта.

Работу в обычном режиме должны продолжить все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы.

Главные тезисы Зеленского:

  1. С 17 марта закрывается все кроме продуктовых и промышленных магазинов, АЗС, банки.
  2. Рестораны и кафе могут работать на доставку.
  3. Закроется метро. В автобусы и троллейбусы будут допускать не больше 20 людей.
  4. Сообщение между городами закрывается.
  5. Пенсионерам дополнительно выплатят по 1000 грн.
  6. В двух областях вводится чрезвычайное положение: Черновицкая, Житомирская.
  7. Органы власти и больницы остаются работают в штатном режиме.
  8. Больницы останавливают все операции. Только экстренные.
  9. Президент призывает всех оставаться дома. Особенно, людей старше 60.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский считает недопустимым изменение графика работы Верховной Рады.

За сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).

Мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые, также заведения закрываются в других городах.

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