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16 марта 2020, понедельник, 23:14 433
Политика 2020-03-16T23:14:19+02:00
Українські Новини
В Украине могут ввести чрезвычайное положение

В Украине могут ввести чрезвычайное положение

Ольга Фандорина
Чрезвычайное положение, Владимир Зеленский, коронавирус в Украине, Коронавирус в мире
Владимир Зеленский. Скриншот: YouTube/Офіс Президента України
Владимир Зеленский. Скриншот: YouTube/Офіс Президента України

Президент Владимир Зеленский заявляет, что при необходимости в Украине будет введено чрезвычайное положение для недопущения распространения коронавируса, две жертвы которого зафиксированы в Киеве.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"Вы слышали, что Президент Французской Республики Эммануил Макрон сегодня сказал, что 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Пока что мы не дошли до этой ситуации, но я вам честно скажу: если это будет необходимо - мы введем чрезвычайное положение", - сказал он.

В то же время пока, по его словам, запланировано утверждение Верховной Радой 17 марта чрезвычайного положения в двух областях, где подтверждены случаи заражения коронавирусом - в Черновицкой и Житомирской.

В Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта решено ввести чрезвычайное положение из-за подтверждения коронавируса.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), присутствующий на внеочередном заседании правительства в понедельник вечером, передают Українські Новини.

"С 00:01 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях вводится чрезвычайное положение", - написал он.

Также Гончаренко отметил, что в Киеве чрезвычайное положение пока не вводится, потому что, по его словам, завтра соберется Киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям и рассмотрит ситуацию.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

Также  Зеленский просит Кабинет Министров запретить массовые мероприятия с участием более 10 лиц, включая церковные обряды в то время, как в Украине подтвердили два новых случая коронавируса. 

В то же время Зеленский считает недопустимым изменение графика работы Верховной Рады.

Тем временем, 16 марта вечером в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

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