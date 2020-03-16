Євросоюз заборонив в'їзд на свою територію на 30 днів

Європейський союз обмежив в'їзд на свою територію на 30 днів через поширення коронавіруса.

Про це в своєму мікроблозі Twitter заявила глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляйєн, передають Українські Новини.

У відеозверненні вона представила заходи, прийняті Єврокомісією.

Зокрема, Євросоюз тимчасово обмежить несуттєві поїздки на територію ЄС на 30 днів.

Також Євросоюз надасть зелені смуги для необхідного транспорту, щоб підтримувати безперервність функціонування економіки.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський просить Міністерство інфраструктури заборонити з 12:00 18 березня роботу метрополітенів, а також залізничний, авіаційне і міжміське автобусне пасажирське сполучення.

Зеленський вважає неприпустимим зміну графіка роботи Верховної Ради.

За добу кількість заражених коронавірусом по всьому світу збільшилося на 10 996 випадків до 167 392. Кількість летальних випадків збільшилася до 6 503 (670 за добу).

Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - будуть працювати лише аптеки і продуктові, також заклади закриваються в інших містах.