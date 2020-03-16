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16 березня 2020, понеділок, 14:25 32
Суспільство 2020-03-16T16:15:02+02:00
Українські Новини
У Полтаві оголосили карантин. Які заклади продовжать свою роботу

У Полтаві оголосили карантин. Які заклади продовжать свою роботу

Елена Новикова
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В той час, як в Україні зареєстрували ще два випадки інфікування коронавірусом, а Київ і деякі інші міста України вже оголосили про закриття всіх громадських закладів, крім аптек, заправок і продуктових магазинів, відповідне рішення також прийняла Полтавська міська рада. Про це повідомив секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що з 17 березня у Полтаві мають бути закриті на карантин торгово-розважальні центри, фітнес клуби та заклади громадського харчування.

У звичайному режимі працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, пошта, заправки, авто та жд-вокзали, лікарні та ОМС.

  

Відповідне рішення про закриття закладів планують ухвалити сьогодні, 16 березня, на позачерговому засіданні виконкому.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Івано-Франківськ тимчасово призупиняє роботу об'єктів загального користування із-за коронавіруса Covid-19.

Також карантин для уникнення поширення коронавіруса вводиться в Черкаси Запоріжжя і Миколаїв.

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