НБУ продовжує витрачати резерви для стримування девальвації

В той час, як НБУ продав майже мільярд доларів за чотири дні, щоб утримати гривню від обвалу, Національний банк оголосив аукціон з продажу до 200 млн доларів на міжбанку в понеділок.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 12:30.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 березня на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.

Також НБУ розповів, як знезаражуватиме банкноти.