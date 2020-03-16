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16 березня 2020, понеділок, 10:41 21
Економіка 2020-03-16T12:30:03+02:00
Українські Новини
НБУ продовжує витрачати резерви для стримування девальвації

НБУ продовжує витрачати резерви для стримування девальвації

Анна Рудык
НБУ, Курс валют, Міжбанк, Долар, Продаж валюти
Долар
Долар

В той час, як НБУ продав майже мільярд доларів за чотири дні, щоб утримати гривню від обвалу, Національний банк оголосив аукціон з продажу до 200 млн доларів на міжбанку в понеділок.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 12:30.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 березня на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.

Також НБУ розповів, як знезаражуватиме банкноти.

А 10 березня після новин про падіння світових ринків і ціни на нафту міжбанк відкрився обвалом гривні.

Крім того, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 16 березня, на 25,82 коп. до 26,0668 UAH/USD. 11 березня Національний банк продав $350 млн на міжбанку для стримування курсу гривні.

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