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10 марта 2020, вторник, 10:23 194
Финансы 2020-03-10T10:24:36+02:00
Українські Новини
Межбанк открылся обвалом гривны

Межбанк открылся обвалом гривны

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, НБУ, Валюта, Межбанк, Доллары
Гривна продолжает девальвировать
Гривна продолжает девальвировать

В то время, как гривна подешевела после праздников, межбанковский валютный рынок открылся котировками 25,25-25,30 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники рынка.

"После новостей о падении мировых рынков и цены на нефть межбанк открылся заметным "гэпом", - сказал представитель одного из крупнейших банков с украинским капиталом.

При этом участники рынка отмечают, что все ожидают реакции и действий Национального банка.

"Либо НБУ даст доллару найти свой новый уровень, либо придется "заливать" все валютой", - добавил собеседник агентства.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг, 5 марта, на 12 коп. в пятницу, 6 марта, снизился на 26 коп. до 24,97 UAH/USD.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 марта, на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD.

 

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