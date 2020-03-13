НБУ рассказал, как будет обеззараживать банкноты

Национальный банк в ходе обеззараживания от коронавируса банкнот гривны будет держать их в отдельном помещении 14 дней, а затем проводить температурную обработку, а также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.

Об этом Українським Новинам сообщили в НБУ.

"С целью уменьшения рисков распространения коронавируса наличные, которые Национальный банк Украины будет получать от банков, сначала будут сохраняться в отдельном хранилище в течение не менее 14 дней. Этот срок значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток согласно имеющимся данным)", - сказали в НБУ.

Только после этого периода хранения будет осуществляться обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин.

Банкноты, пригодные для возвращения в оборот, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку.

На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Тем временем, в Украине подтвердили 12 марта еще 2 случая заражения COVID-19.