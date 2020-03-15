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15 березня 2020, неділя, 21:22 13
Суспільство 2020-03-15T22:30:01+02:00
Українські Новини
Митниця створила карту роботи пунктів пропуску на час карантину

Митниця створила карту роботи пунктів пропуску на час карантину

Варвара Горобець
Карантин, Митниця, Пункти пропуску, Коронавірус, коронавірус в Україні, закриття кордону, Карантин в Україні
Карта пунктів пропуску. Фото: Карти google
Карта пунктів пропуску. Фото: Карти google

В той час, як сотні українців у різних країнах світу не можуть повернутися в Україну, а в країні коронавірус підозрюють вже в шести областях, Державна митна служби опублікувала інтерактивну карту пунктів пропуску на період карантину, який ввели в Україні до 3 квітня через пандемію коронавірусної інфекції Covid-19 і під час якого будуть закриті всі пункти пропуску для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Інфографіка оприлюднена на сайті Митниці, передають Українські Новини.

Карта показує, які пропускні пункти відкриті, а які закриті. На карті позначені ті пропускні пункти, які закриті з боку України і з боку сусідніх держав. Вони підсвічуються червоним. Також позначено пункти, що працюють на території України. Вони виділені зеленим кольором.

Уточнюється, що деякі пропускні пункти мають обмеження в пішохідному повідомленні.

Ця інформація буде особливо корисна всім, хто хоче повернутися в Україну з-за кордону.

Як повідомляли Українські Новини, з метою попередження подальшого поширення коронавіруса МОЗ хоче закрити всі потенційно небезпечні місця скупчення людей, крім аптек і магазинів.

Тим часом в соцмережах з'явилися групи і чати самокоординації українців для повернення додому. У той же час важливо розуміти, що таке коронавірус і чим Covid-19 відрізняється від грипу.

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