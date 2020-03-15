Митниця створила карту роботи пунктів пропуску на час карантину

В той час, як сотні українців у різних країнах світу не можуть повернутися в Україну, а в країні коронавірус підозрюють вже в шести областях, Державна митна служби опублікувала інтерактивну карту пунктів пропуску на період карантину, який ввели в Україні до 3 квітня через пандемію коронавірусної інфекції Covid-19 і під час якого будуть закриті всі пункти пропуску для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Інфографіка оприлюднена на сайті Митниці, передають Українські Новини. Карта показує, які пропускні пункти відкриті, а які закриті. На карті позначені ті пропускні пункти, які закриті з боку України і з боку сусідніх держав. Вони підсвічуються червоним. Також позначено пункти, що працюють на території України. Вони виділені зеленим кольором. Уточнюється, що деякі пропускні пункти мають обмеження в пішохідному повідомленні. Ця інформація буде особливо корисна всім, хто хоче повернутися в Україну з-за кордону. Як повідомляли Українські Новини, з метою попередження подальшого поширення коронавіруса МОЗ хоче закрити всі потенційно небезпечні місця скупчення людей, крім аптек і магазинів. Тим часом в соцмережах з'явилися групи і чати самокоординації українців для повернення додому. У той же час важливо розуміти, що таке коронавірус і чим Covid-19 відрізняється від грипу.