Митниця створила карту роботи пунктів пропуску на час карантину

Карта показує, які пропускні пункти відкриті, а які закриті. На карті позначені ті пропускні пункти, які закриті з боку України і з боку сусідніх держав. Вони підсвічуються червоним. Також позначено пункти, що працюють на території України. Вони виділені зеленим кольором.

Уточнюється, що деякі пропускні пункти мають обмеження в пішохідному повідомленні.

Ця інформація буде особливо корисна всім, хто хоче повернутися в Україну з-за кордону.

Як повідомляли Українські Новини, з метою попередження подальшого поширення коронавіруса МОЗ хоче закрити всі потенційно небезпечні місця скупчення людей, крім аптек і магазинів.

Тим часом в соцмережах з'явилися групи і чати самокоординації українців для повернення додому. У той же час важливо розуміти, що таке коронавірус і чим Covid-19 відрізняється від грипу.