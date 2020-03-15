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15 марта 2020, воскресенье, 18:10 2254
Общество 2020-03-15T18:10:08+02:00
Українські Новини
Закрыть рестораны и ограничить любые поездки. Что предлагают в Украине из-за коронавируса

Закрыть рестораны и ограничить любые поездки. Что предлагают в Украине из-за коронавируса

Таня Войтюк
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Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

В Украине с 12 марта начал действовать карантин, который продлится до 3 апреля. В связи с этим предлагают ввести ряд ограничений в работе заведений общественного питания и другие меры предосторожности. О том, что предлагают сделать расскажут Українські Новини.

Закрыть рестораны и кафе

В Минздраве предлагают закрыть рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом COVID-19.

"Опыт зарубежный стран говорит, что закрытие заведений общественного питания - действенный метод в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам необходимо действовать на упреждение, четко и решительно. Именно потому, целосообразно было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса", - заявил Емец в ходе обсуждения законопроекта по противодействию коронавируса, который разрабатывается в Минздраве.

Воздержаться от поездок

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вечером 14 марта записал видеообращение, в котором призвал украинцев воздержаться от поездок не только за границу, но и между городами Украины.

Эвакуация граждан сразу в карантин, а не выпускать из самолета домой

Советник Министерства охраны здоровья в Украине и Комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады Украины (2019) Дмитрий Раимов в своем Telegram-канале написал список необходимых ограничений, которые должны ввести в стране.

  1. Полностью закрыть границы. Все въезжающие должны пройти карантин 14 дней на закрытых базах, отелях;
  2. Эвакуировать граждан сугубо в карантин;
  3. Закрыть все публичные места кроме магазинов и аптек;
  4. Ввести ограничения на передвижения между городами и по улицам городов;
  5. Обрабатывать улицы противовирусными средствами;
  6. Запретить всем чиновникам и их семьям покидать страну;
  7. Обратиться к Китаю с просьбой предоставить Украине оборудование.

Ограничения в Украине на время карантинаОграничения в Украине на время карантина

Какие запреты сейчас

С 12 марта по 3 апреля в Украине закрыты все школы, детсады, университеты. Также не работают театры и кино, запрещенны массовые мероприятия (более 200 человек).

С 00:00 16 марта Украина на две недели закрывает границу для иностранцев, а с 00:00 17 марта приостанавливает авиасообщение. Кроме того, закрываются 107 пунктов пропусков на украинской границе. 

В Украине по состоянию на 15 марта зарегистрировано три подтвержденных случая, один из которых - летальный.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе. В их числе и ибупрофен.

Ранее Українські Новини писали о наиболее распространенных симптомамах COVID-19.

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