Полный список закрытых пунктов перехода границы

107 пунктов пропуска из действующих 230 приостановят работу на время карантина в Украине. Об этом в ходе брифинга сообщил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, передают Українські Новини.

"Из 230 действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются функционировать 123. То есть 107 пунктов в период до 3 апреля этого года временно прекращают свою работу", — заявил Дейнеко.

Также он подчеркнул, что 123 пунктов будет достаточно для того, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции на любом участке государственной границы.

Полный список пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля, подлежащих временному закрытию:

Львовская область: Рава-Русская (Жовковский район), Шегини (Николаевский район), Хыров (Старосамборский район).

Закарпатская область: Малые Селменцы (Ужгородский район), Тересва (Тячевский район), Деловое (Раховский район), Угород (г. Ужгород).

Одесская область: Орловка (пгт Орловка), Измаил (Измаильский район), Вилково (Килийский район), Килия (Килийский район), Алексеевка (Кодымский район), Шершенцы (Кодымский район), Домница (Подольский район), Тимкове (Кодымский район ), Станиславка (Подольский район), Федосеевка (Окнянський район), Дубовое (Окнянський район), Платоново (Окнянський район), Осиповка (Захаровское район), Павловка (Захаровское район), Великоплоское (Коминтерновский район), Славяносербка (Коминтерновский район), Гребеники (Коминтерновский район), Розаливка (Березовский район), Кучурган (Раздельнянский район), Градинци (Беляевский район), Лесное (Тарутинский район), Августовское (Тарутинский район), Карабуцены (Тарутинский район), Малоярославец (Тарутинский район), Железнодорожное (Болградский район), Виноградовка ( Болградский район), Долинское (Ренийский район), Болград (Болградский район), Измаил (г. Измаил), Лиманское (Березовский район).

Черновицкая область: Мамалыга Черновицкая (Новоселицкий район), Подворьевка (Кельменецкий район), Зеленая (Кельменецкий район), Кельменцы (Кельменецкий район), Вашковцы (Сокирянский район), Сокиряны (Сокирянский район).

Винницкая область: Ямполь (г. Ямполь), Цекиновка (Ямпольский район), Большая Косница (Ямпольский район), Большая Косница (Ямпольский район), Грабаровка (Песчанский район), Болган (Песчанский район), студень (Песчанский район).

Луганская область: Меловое (Меловской район), Сиротино (Троицкий район).

Харьковская область: Пески (Двуречанский район), Одноробовка (Золочевский район), Александровка (Золочевский район), Волчанск (Волчанский район), Журавлевка (Дергачевский район), Стрелечья (Харьковский район), Казачья Лопань (Дергачевский район), Сокольники (г. Харьков).

Сумская область: Пушкарное (Краснопольский район), Покровка (Краснопольский район), Грабовское (Краснопольский район), Волфино (Белопольский район), Ворожба (Белопольский район), Шебекино (Белопольский район), Середина-Буда (Середина-Будский район), Сумы (м. Суми).

Черниговская область: Николаевка (Семеновский район), древесины (Городнянский район), Ильмовка (Городнянский район), Добрянка (Репкинский район), Каменка (Репкинский район).

Житомирская область: Майдан Копищенский (Олевский район), Озерное (г. Житомир).

Ровенская область: Переброди (Дубровицкий район) Вичевка (Заречненский район), Ровно (г. Ровно).

Волынская область: Самары (Ратновский район), Тур (Ратновский район), Гута (Ратновский район), Пища (Шацкий район).

Ивано-Франковская область: Ивано-Франковск (г. Ивано-Франковск).

Тернопольская область: Тернополь (г. Тернополь).

Хмельницкая область: Хмельницкий (м. Хмельницький).

Николаевская область: Кульбакино (г. Николаев), портопункт Николаевское морское агентство - филиал государственной компании "Укррыбпром" (Заводской район).

Донецкая область: Мариуполь (г. Мариуполь).

Днепропетровская область: Кривой Рог (г. Кривой Рог).

Черкасская область: Черкассы (г. Черкаси).

Полтавская область: Полтава (г. Полтава).

Херсонская область: Скадовский морской торговый порт (Скадовский район).

Киевская область: Киевский речной порт (г. Киев).

Пункты перехода границы. Фото: Facebook/ Max Nefyodov

Список пунктов перехода границы. Фото: Facebook/ Max Nefyodov

Пункты перехода границы по областям. Фото: Facebook/ Max Nefyodov

Где закрывают пункты перехода границы. Фото: Facebook/ Max Nefyodov

Полный список. Фото: Facebook/ Max Nefyodov

Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрзализныця" приостанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей в ночь с 14 на 15 марта.

Также 17 марта в Украине закрывают границы из-за распостранения коронавируса.