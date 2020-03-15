В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус

Коронавирусом в мире заболели более 156 тысяч человек, а в Украине Министерство здравоохранения зарегистрировало 12 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию по состоянию на 15 марта.

Об этом говорится в телеграм-канале Минздрава, посвященного пандемии коронавируса, передают Українські Новини.

По состоянию на утро воскресенья, 15 марта, зарегистрировано 12 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию: Черкасская область - 1, Волынская область - 1, Черновицкая область - 5, Ровенская область - 3, Киевская область - 1, Тернопольская область - 1.

На данный момент зафиксированы три подтвержденных случая заболевания COVID-19: два случая в Черновицкой, и один летальный в Житомирской области.

При этом всего с начала 2020 года зафиксированы 79 сообщений о подозрении на смертельный вирус (3 ​​случая подтверждены лабораторно, 64 - отрицательные, коронавируса нет, 12 - исследуются).

Как уберечься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, с 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Тем временем в Украине в супермаркетах резко выросли цены на упаковки медицинских масок.

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