В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус

Коронавирусом в мире заболели более 156 тысяч человек, а в Украине Министерство здравоохранения зарегистрировало 12 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию по состоянию на 15 марта. Об этом говорится в телеграм-канале Минздрава, посвященного пандемии коронавируса, передают Українські Новини. По состоянию на утро воскресенья, 15 марта, зарегистрировано 12 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию: Черкасская область - 1, Волынская область - 1, Черновицкая область - 5, Ровенская область - 3, Киевская область - 1, Тернопольская область - 1. На данный момент зафиксированы три подтвержденных случая заболевания COVID-19: два случая в Черновицкой, и один летальный в Житомирской области. При этом всего с начала 2020 года зафиксированы 79 сообщений о подозрении на смертельный вирус (3 случая подтверждены лабораторно, 64 - отрицательные, коронавируса нет, 12 - исследуются). Как уберечься от коронавируса Как сообщали Українські Новини, с 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели. Тем временем в Украине в супермаркетах резко выросли цены на упаковки медицинских масок. Также Українські Новини сообщали о наиболее распространенных симптомамах COVID-19 и что делать в случает обнаружения их у себя, а также, что нужно знать родителям о COVID-19.