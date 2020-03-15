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15 марта 2020, воскресенье, 15:39 1572 Инфографика
Общество 2020-03-15T15:40:12+02:00
Українські Новини
Коронавирус, грипп и ОРВИ. Что у них общего

Коронавирус, грипп и ОРВИ. Что у них общего

Валерия Драгомирова
Грипп, ОРВИ, Коронавирус, коронавирус в Украине, Симптомы коронавируса, Симптомы ОРВИ
Грипп. Фото: pixabay
Грипп. Фото: pixabay

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 и грипп имеют похожую клиническую картину. В обоих случаях развивается респираторное заболевание, которое может иметь как легкую форму, так и тяжелую форму и даже привести к смерти. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 и вирусы гриппа передаются капельным путем. Поэтому предотвратить распространение инфекции помогут такие меры, как гигиена рук и соблюдение этикета кашля: руки надо мыть с мылом, часто и тщательно, а кашлять и чихать следует в сгиб локтя или в одноразовую салфетку.

Коронавирус и грипп. Инфографика: Центр общественного здоровьяКоронавирус и грипп. Инфографика: Центр общественного здоровья

Грипп имеет меньший инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и короче последовательный интервал (время между последовательными случаями), чем коронавирусная инфекция.


Последовательный интервал для COVID-19 оценивается в 5-6 дней, а для вирусов гриппа он составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19.

"Предполагается, что инфицированный вирусом SARS-CoV-2 человек может заразить от 2 до 2,5 человек - это больше по сравнению с гриппом. Однако, оценки как SARS-CoV-2, так и вирусов гриппа очень контекстные и специфические для времени, что затрудняет прямые сравнения", - говорится в сообщении.

Дети являются важными факторами передачи вируса гриппа в обществе. Для вируса SARS-CoV-2 начальные данные показывают, что дети инфицируются реже, чем взрослые, и частота случаев в возрастной группе до 19 лет является низкой.

Предварительные данные, полученные в КНР, показывают, что дети заражаются от взрослых, а не наоборот.

Симптомы гриппа, ОРВИ и коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяСимптомы гриппа, ОРВИ и коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья



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