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15 березня 2020, неділя, 08:00 24
Європа 2020-03-15T11:00:02+02:00
Українські Новини
Щоб вийти на вулицю, італійці заповнюють декларації: фото документа

Щоб вийти на вулицю, італійці заповнюють декларації: фото документа

Ольга Фандорина
Карантин, Італія, Коронавірус, коронавірус в Італії
Коронавірус в Італії. Фото: ТСН
Коронавірус в Італії. Фото: ТСН

В охопленій пандемією коронавіруса Італії люди, для того, щоб вийти на вулицю, заповнюють декларацію, де чітко вказано, куди слід чоловік - за продуктами, на роботу або до лікаря, передають Українські Новини.

За порушення внутрішнього правила і за вихід на вулицю без поважної причини італійці і проживають в Італії змушені платити штраф або отримати три місяці позбавлення волі.

Щоб вийти на вулицю, потрібно мати при собі надрукований або написаний від руки документ, який був поширений міністерством внутрішніх справ. В цьому документі потрібно вказати ім'я, паспортні дані та причину виходу з будинку. Таких причин може бути декілька - по роботі, за продуктами чи в аптеку.

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