Кабмин пока не намерен вводить ограничения передвижения по Украине, - Криклий

В то время, как 17 марта Украина закрывает границы, Кабинет Министров пока не намерен вводить ограничения передвижения по Украине. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге в субботу по результатам заседания правительства, передают Українськi Новини.

"Предлагаю всем быть в таком позитивном, насколько это возможно, конечно, при данных обстоятельствах, состоянии. Но точно никаких ограничений внутри страны пока что мы не создаем", - сказал он.

Он также отметил, что ограничения на въезд и выезд из страны не касаются экспортных и импортных операций, так как экономика также является важной составляющей в борьбе с коронавирусом.

Министр подчеркнул, что общественный транспорт, поезда, самолеты, а также железнодорожные вокзалы дезинфицируются каждый день.

Как сообщали Українськi Новини, акционерное общество "Укрзализныця" приостанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей в ночь с 14 на 15 марта.

Ранее сообщалось о том, что делать украинцам, которые находятся за границей.