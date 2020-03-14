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14 марта 2020, суббота, 08:22 184 Инфографика
Медицина 2020-03-14T08:29:58+02:00
Українські Новини
За сутки в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч. Данные на 14 марта

За сутки в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч. Данные на 14 марта

Надежда Комендантова
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Европе, коронавирус в Италии, Пандемия коронавируса, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время как в ВОЗ заявили, что симптомы коронавируса могут проявиться в пределах до 14 дней, за сутки в Италии количество больных коронавирусом увеличилась на 5198. Умерли 439 человека, а вылечились от нового заболевания 394.

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Всего за все время распространения Covid-19 зарегистрировано 145 369 случаев заражения. Завершили лечение от коронавируса 71 689 человек.

В то же время умерли с начала распространения вируса 5429 человек.

За сутки в Китае зафиксировали 13 новых случаев инфицирования. Вылечились за этот период 1295 человек. По состоянию на 14 марта там насчитали 80 971 случаев заражения.

Наиболее стремительно вирус распространяется в Европе: 

  • в Испании за сутки количество больных увеличилось на 2955 человек. Избавились вируса только 10 человек, умерли – 78.
  • в Германии за указанное время зарегистрировали 1597 инфицированных, 4 летальных случая и 21 человека, которые вылечились.
  • число зараженных во Франции увеличилось на 1383. В то же время, никто не вылечилась за это время.
  • в Швейцарии за сутки насчитали 487 новых больных и 7 смертей. Как и во Франции, из больниц никого не выписали.
  • в Голландии, Великобритании и Норвегии число новых больных увеличилось более чем на 300 человек в каждой стране. Там также никто не вылечился.
  • Бельгия, Швеция и Австрия зарегистрировали более двух сотен новых случаев инфицирования.
  • Соединенные Штаты отчитываются о 516 зараженных и 7 смертях за сутки, Канада – о 76 больных.

Ранее Українські Новини сообщали о наиболее распространенных симптомамах COVID-19 и что делать, если заподозрили их у себя, а  также, что нужно знать родителям о COVID-19.

Тем временем, на утро пятницы 13 марта от коронавируса умерли 326 человек, заболели еще 7,7 тыс.

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