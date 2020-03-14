За сутки в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч. Данные на 14 марта

В то время как в ВОЗ заявили, что симптомы коронавируса могут проявиться в пределах до 14 дней, за сутки в Италии количество больных коронавирусом увеличилась на 5198. Умерли 439 человека, а вылечились от нового заболевания 394.

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Всего за все время распространения Covid-19 зарегистрировано 145 369 случаев заражения. Завершили лечение от коронавируса 71 689 человек.

В то же время умерли с начала распространения вируса 5429 человек.

За сутки в Китае зафиксировали 13 новых случаев инфицирования. Вылечились за этот период 1295 человек. По состоянию на 14 марта там насчитали 80 971 случаев заражения.

Наиболее стремительно вирус распространяется в Европе:

в Испании за сутки количество больных увеличилось на 2955 человек . Избавились вируса только 10 человек, умерли – 78.

за сутки количество больных увеличилось на . Избавились вируса только 10 человек, умерли – 78. в Германии за указанное время зарегистрировали 1597 инфицированных , 4 летальных случая и 21 человека, которые вылечились.

за указанное время зарегистрировали , 4 летальных случая и 21 человека, которые вылечились. число зараженных во Франции увеличилось на 1383 . В то же время, никто не вылечилась за это время.

увеличилось на . В то же время, никто не вылечилась за это время. в Швейцарии за сутки насчитали 487 новых больных и 7 смертей. Как и во Франции, из больниц никого не выписали.

за сутки насчитали и 7 смертей. Как и во Франции, из больниц никого не выписали. в Голландии, Великобритании и Норвегии число новых больных увеличилось более чем на 300 человек в каждой стране . Там также никто не вылечился.

число новых больных увеличилось . Там также никто не вылечился. Бельгия, Швеция и Австрия зарегистрировали более двух сотен новых случаев инфицирования.

зарегистрировали новых случаев инфицирования. Соединенные Штаты отчитываются о 516 зараженных и 7 смертях за сутки, Канада – о 76 больных.

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Тем временем, на утро пятницы 13 марта от коронавируса умерли 326 человек, заболели еще 7,7 тыс.