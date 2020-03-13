Гривня після вихідних впаде в ціні ще більше. Довідкове значення курсу від НБУ

Довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 16 березня, Національний банк знизив на 25,82 коп. до 26,0668 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 13-15 березня, на 22,85 коп. до 25,8086 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 12 березня на 6,10 коп. до 26,6259 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 13,87 коп. до 25,9147 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 220 млн доларів для стримування девальвації в четвер, 12 березня.

11 березня Національний банк продав $350 млн на міжбанку для стримування курсу гривні.

Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у фінансово-економічну кризу.