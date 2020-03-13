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  • У дружини прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо підтвердили коронавірус
13 березня 2020, пʼятниця, 08:31 5
Світ 2020-03-13T09:00:59+02:00
Українські Новини
У дружини прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо підтвердили коронавірус

У дружини прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо підтвердили коронавірус

Елизавета Кесельман
Канада, Великобританія, Коронавірус, Трюдо, Софія Трюдо
Софія Грегуар-Трюдо.Фото:Вікіпедія
Софія Грегуар-Трюдо.Фото:Вікіпедія

У дружини прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який раніше вирішив ізолюватися і скасувати всі свої зустрічі на невизначений термін, підтвердили коронавірус. Про це йдеться в повідомленні прес-служби директора з комунікацій прем'єр-міністра, передає російська служба ВВС.

Зокрема, Софія Грегуар-Трюдо повернулася в Канаду з Лондона в середу ввечері, після чого у неї виникли симптоми коронавіруса.

На даний момент, її симптоми не погіршуються, передає директор з комунікації прем'єр-міністра.

Сам Трюдо добре себе почуває. Оскільки у нього немає симптомів зараження, він не буде проходити тест на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, у Британії кількість заражених коронавірусом сягнуло 10 тисяч.

Крім того, міністр охорони здоров'я Великобританії заразилася коронавірусом.

Тим часом, у міністра Бразилії після зустрічі з Трампом підтвердили коронавірус.

В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу, а на Житомирщині, де виявили жінку з коронавірусом, вводять надзвичайний стан.

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