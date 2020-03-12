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  • Премьер Канады Трюдо работает из дома из-за симптомов коронавируса у жены
12 марта 2020, четверг, 19:20 33
Мир 2020-03-12T19:22:00+02:00
Українські Новини
Премьер Канады Трюдо работает из дома из-за симптомов коронавируса у жены

Премьер Канады Трюдо работает из дома из-за симптомов коронавируса у жены

Валерия Драгомирова
Канада, Джастин Трюдо, самоизоляция, коронавирус в Канаде
Джастин Трюдо. Фото: 7days.us
Джастин Трюдо. Фото: 7days.us

В то время как министр здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом, премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил самоизолироваться из-за опасения коронавируса. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, сообщает "BBC Украина".

У его жены, Софи Грегуар-Трюдо, вечером в среду появились легкие симптомы болезни. Перед этим она вернулась из поездки в Лондон.

Сейчас ее проверяют врачи и до появления результатов тестов на коронавирус она вместе с мужем будет оставаться дома.

У самого Джастина Трюдо никаких симптомов болезни нет, однако его ближайшие встречи, запланированные ранее, отложили на неопределенный срок.

Фактически Трюдо будет исполнять обязанности премьер-министра из дома.

Как сообщали Українські Новини, в Украине подтвердили два новых случая коронавируса. В Минздраве сообщили, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с контактами.

Кроме того, Словакия объявила о чрезвычайных мерах из-за коронавируса. 

Тем временем коронавирус подозревают у еще одного украинца, вернувшегося из Польши. 

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