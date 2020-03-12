Премьер Канады Трюдо работает из дома из-за симптомов коронавируса у жены

В то время как министр здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом, премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил самоизолироваться из-за опасения коронавируса. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, сообщает "BBC Украина".

У его жены, Софи Грегуар-Трюдо, вечером в среду появились легкие симптомы болезни. Перед этим она вернулась из поездки в Лондон.



Сейчас ее проверяют врачи и до появления результатов тестов на коронавирус она вместе с мужем будет оставаться дома.



У самого Джастина Трюдо никаких симптомов болезни нет, однако его ближайшие встречи, запланированные ранее, отложили на неопределенный срок.



Фактически Трюдо будет исполнять обязанности премьер-министра из дома.



Как сообщали Українські Новини, в Украине подтвердили два новых случая коронавируса. В Минздраве сообщили, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с контактами.



Кроме того, Словакия объявила о чрезвычайных мерах из-за коронавируса.



Тем временем коронавирус подозревают у еще одного украинца, вернувшегося из Польши.