В Британии количество зараженных коронавирусом достигло 10 тысяч

Эпидемия коронавируса стремительно набирает обороты по всему миру. В то время, как в Украине подтвердили 2 новых случая заболевания уханьской пневмонией, в Великобритании количество зараженных приблизилось к 10 тысячам. Об этом передает Independent.

Отмечается, что власти Великобритании призвали к немедленной изоляции всех, у кого есть малейшие симптомы простуды.

Сообщается, что количество зараженных резко увеличилось. Данную ситуацию объясняют фазой "задержки" вируса, связанной с более жесткой реакцией на вспышку.

Всех британцев, кто имеет малейшие симптомы острой респираторно-вирусной инфекции, призвали к немедленной изоляции на 7 дней.

"Держитесь подальше от уязвимых людей, таких как пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, насколько это возможно", - заявили британские власти.

Как сообщали Українські Новини, по сотоянию на 12 марта в Италии за сутки больше 2 тыс. новых зараженных коронавирусом.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявили коронавирус COVID19 пандемией.