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12 марта 2020, четверг, 20:32 380
Мир 2020-03-12T20:33:15+02:00
Українські Новини
В Британии количество зараженных коронавирусом достигло 10 тысяч

В Британии количество зараженных коронавирусом достигло 10 тысяч

Елизавета Кесельман
Великобритания, Англия, Коронавирус в мире, Коронавирус в Британии
Великобритания.Фото: pixabay
Великобритания.Фото: pixabay

Эпидемия коронавируса стремительно набирает обороты по всему миру. В то время, как в Украине подтвердили 2 новых случая заболевания уханьской пневмонией, в Великобритании количество зараженных приблизилось к 10 тысячам. Об этом передает Independent.

Отмечается, что власти Великобритании призвали к немедленной изоляции всех, у кого есть малейшие симптомы простуды. 

Сообщается, что количество зараженных резко увеличилось. Данную ситуацию объясняют фазой "задержки" вируса, связанной с более жесткой реакцией на вспышку.

Всех британцев, кто имеет малейшие симптомы острой респираторно-вирусной инфекции, призвали к немедленной изоляции на 7 дней.

"Держитесь подальше от уязвимых людей, таких как пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, насколько это возможно", - заявили британские власти. 

Как сообщали Українські Новини, по сотоянию на 12 марта в Италии за сутки больше 2 тыс. новых зараженных коронавирусом

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявили коронавирус COVID19 пандемией.

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