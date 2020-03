У министра Бразилии после встречи с Трампом подтвердили коронавирус

Отмечается, что помимо Вайнгартена на встрече присутствовали президент Бразилии Жаир Болсонару и другие чиновники. На данный момент все они находятся под наблюдением врачей.

The guy standing to Trump’s left just tested positive for coronavirus, according to Brazilian media. Fabio Wajngarten posted this photo, taken during meetings at Mar-a-Lago, five days ago. pic.twitter.com/qioU4qIlxl