У министра Бразилии после встречи с Трампом подтвердили коронавирус

Дональд Трам на встрече с представителями Бразилии. Фото: twitter./gabstargardter

Дональд Трам на встрече с представителями Бразилии. Фото: twitter./gabstargardter

У главы спецаиального секретариата по коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена обнаружили коронавирус после того, как он встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом передает Forex Live.

Отмечается, что помимо Вайнгартена на встрече присутствовали президент Бразилии Жаир Болсонару и другие чиновники. На данный момент все они находятся под наблюдением врачей.

The guy standing to Trump’s left just tested positive for coronavirus, according to Brazilian media. Fabio Wajngarten posted this photo, taken during meetings at Mar-a-Lago, five days ago. pic.twitter.com/qioU4qIlxl — Gabriel Stargardter (@gabstargardter) March 12, 2020

Вайнгартен сдал тест в больнице имени Альберта Энштейна, тест показал положительный результат.

Визит Болсонару в США проходил 8 марта, в ходе него главы государств поручили ведомствам двух стран активизировать работу над торговым соглашением.

Как сообщали Українські Новини, Трамп приостанавливает все рейсы из Европы в США из-за коронавируса.

Также коронавирусом заразилась министр Великобритании.