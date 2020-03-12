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12 марта 2020, четверг, 19:21 40
Мир 2020-03-12T19:26:51+02:00
Українські Новини
У министра Бразилии после встречи с Трампом подтвердили коронавирус

У министра Бразилии после встречи с Трампом подтвердили коронавирус

Елизавета Кесельман
США, Бразилия, Коронавирус, Трамп, Коронавирус у чиновникоа
Дональд Трам на встрече с представителями Бразилии. Фото: twitter./gabstargardter
Дональд Трам на встрече с представителями Бразилии. Фото: twitter./gabstargardter

У главы спецаиального секретариата по коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена обнаружили коронавирус после того, как он встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом передает Forex Live.

Отмечается, что помимо Вайнгартена на встрече присутствовали президент Бразилии Жаир Болсонару и другие чиновники. На данный момент все они находятся под наблюдением врачей.

 

Вайнгартен сдал тест в больнице имени Альберта Энштейна, тест показал положительный результат.

Визит Болсонару в США проходил 8 марта, в ходе него главы государств поручили ведомствам двух стран активизировать работу над торговым соглашением.

Как сообщали Українські Новини, Трамп приостанавливает все рейсы из Европы в США из-за коронавируса.

Также коронавирусом заразилась министр Великобритании.

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