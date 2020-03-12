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12 марта 2020, четверг, 23:16 186
Общество 2020-03-12T23:17:13+02:00
Українські Новини
На Житомирщине, где обнаружили женщину с коронавирусом, вводят чрезвычайное положение

На Житомирщине, где обнаружили женщину с коронавирусом, вводят чрезвычайное положение

Валерия Драгомирова
Чрезвычайное положение, Житомирская область, Радомышль, Коронавирус в Радомышле
Больница. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Больница. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В райцентре Радомышль, в котором у женщины пенсионного возраста был обнаружен коронавирус, вводят чрезвычайное положение.

Об этом сообщили 12 марта на брифинге в Житомирской облгосадминистрации, сообщает zhitomir.info.

"Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, в частности - закрытие развлекательных заведений и места нахождения большого количества людей", - уточнил глава ОГА Виталий Бунечко.

Он отметил, что вводить чрезвычайные меры во всей области или даже в пределах района в настоящее время не планируют.

Женщина плохо себя чувствовала с 3 марта, но не обращалась к врачам, она была госпитализирована в районную больницу в Радомышле 12 марта в 10 утра, перевозить ее в Житомир не планируют. Также под наблюдением врачей находится шесть человек - ее близкие родственники, с которыми она проживала. В настоящее время симптомов коронавируса в них не обнаружено.

Директор государственного учреждения "Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Зиновий Парамонов отметил, что эпидемиологов больше всего беспокоит то, что больная женщина 8 марта посетила церковь и надо провести "работу со священниками", чтобы выявить людей, которые были в церкви.

Как сообщали Українськi Новини, по сотоянию на 12 марта в Италии за сутки больше 2 тыс. новых зараженных коронавирусом

Тем временем коронавирус подозревают у еще одного украинца, вернувшегося из Польши.

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