На Житомирщине, где обнаружили женщину с коронавирусом, вводят чрезвычайное положение

В райцентре Радомышль, в котором у женщины пенсионного возраста был обнаружен коронавирус, вводят чрезвычайное положение.

Об этом сообщили 12 марта на брифинге в Житомирской облгосадминистрации, сообщает zhitomir.info.



"Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, в частности - закрытие развлекательных заведений и места нахождения большого количества людей", - уточнил глава ОГА Виталий Бунечко.



Он отметил, что вводить чрезвычайные меры во всей области или даже в пределах района в настоящее время не планируют.



Женщина плохо себя чувствовала с 3 марта, но не обращалась к врачам, она была госпитализирована в районную больницу в Радомышле 12 марта в 10 утра, перевозить ее в Житомир не планируют. Также под наблюдением врачей находится шесть человек - ее близкие родственники, с которыми она проживала. В настоящее время симптомов коронавируса в них не обнаружено.



Директор государственного учреждения "Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Зиновий Парамонов отметил, что эпидемиологов больше всего беспокоит то, что больная женщина 8 марта посетила церковь и надо провести "работу со священниками", чтобы выявить людей, которые были в церкви.



Как сообщали Українськi Новини, по сотоянию на 12 марта в Италии за сутки больше 2 тыс. новых зараженных коронавирусом.



Тем временем коронавирус подозревают у еще одного украинца, вернувшегося из Польши.