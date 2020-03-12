Палац Україна розповів, що буде через карантин з Вечірнім кварталом та іншими концертами

Національний палац мистецтв "Україна" перенесе більшість запланованих на березень концертів через карантин у Києві, а у разі скасування частини з них - поверне покупцям гроші за квитки.

Про це Українським Новинам повідомив керівник відділу маркетингу палацу "Україна" Антон Гульченко.

"Ми законослухняні, тому на час карантину заходи проводитися не будуть. Але зараз ми проводимо переговори з організаторами, щоби перенести концерти на інші зручні дати після карантину", - сказав він.

З 12 березня до 3 квітня в палаці було заплановано понад 20 заходів, серед яких "Вечірній квартал" (17-18 березня), симфонія Rock Symphony (20-23 березня), музична премія Yuna (24 березня), концерт хору ім. Верьовки (27 березня), "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" (29-30 березня), концерт Gloria Gaynor (31 березня) та бродвейське шоу The Illusionists (2-3 квітня).

Більшість концертів будуть перенесені.

"Поки немає тих, хто хотів би скасувати захід", - сказав Гульченко.

Водночас, якщо хтось ыз організаторів захоче скасувати захід, палац "Україна" обіцяє покупцям повернення грошей за квитки.

"Кошти будуть повертатися через організатора, який організовував концерт. Необхідно буде звернутися до нього. Якщо буде остаточне рішення про скасування - ми повідомимо про це офіційно і розповімо, як зручно і швидко повернути гроші", - сказав керівник відділу маркетингу.

Офіційну інформацію щодо кожного концерту палац "Україна" оприлюднить на своєму сайті та на сторінці в Facebook у найближчі дні.

"Повідомимо по кожному заходу: на яку дату він перенесений, або якщо його буде скасовано - як можна повернути кошти", - сказав Гульченко.

За його словами, палац "Україна" не понесе збитків через карантин, особливо - якщо концерти будуть перенесені на інші дати.

"Збитки будуть для організатора, якщо він скасує концерт зовсім, але максимум - за рекламу", - додав він.

За його словами, до непередбачених обставин через коронавірус всі ставляться з розумінням і ніякої паніки серед організаторів або глядачів немає.

Після 3 квітня палац "Україна" планує проведення концертів та проводить продаж квитків на них.

"Поки квитки у продажу. Якщо карантин буде продовжено, то, звичайно, ці заходи теж будуть перенесені на інші дати", - додав Гульченко.

Він також повідомив, що в палаці проводяться протиепідемічні заходи, включаючи дезінфекцію, а для відвідувачів висять інформаційні плакати про захист від коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус пандемією.

В Україні зафіксований один випадок захворювання коронавірусом.

При цьому Кабінет Міністрів ввів з 12 березня до 3 квітня в Україні карантин для запобігання поширення коронавірусу (COVID-19), який забороняє проведення масових заходів за участю 200 і більше людей.

Водночас Київська міська державна адміністрація ввела у Києві карантин з 12 до 31 березня, призупинивши проведення масових заходів чисельністю понад 60 осіб.