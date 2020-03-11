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11 марта 2020, среда, 14:20 2206
Общество 2020-03-11T14:51:51+02:00
Українські Новини
Карантин объявили в Украине: что нужно знать о запретах и ограничениях

Карантин объявили в Украине: что нужно знать о запретах и ограничениях

Таня Войтюк
Минздрав, Карантин, Коронавирус, Карантин в школах Киева, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Коронавирус в Украине. Фото: Информатор
Коронавирус в Украине. Фото: Информатор

В среду, 11 марта, в Украине объявили общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса. Так, во всех областях до 3 апреля будут закрыты школы, ограничены массовые мероприятия и авиаперелеты.

Карантин в Украине объявлен до 3 апреля

Несмотря на то, что в Украине до сих пор зарегистрирован только один случай заболевания у жителя Черновцов, режим карантина будет действовать во всех регионах.

По результатам заседания Кабинета министров, правительство вынесло решение о необходимости введения с 12 марта по 3 апреля.

Кабинет министров рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек и ввести карантин в школах из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Запреты во время карантина

С целью ограничить распространения коронавирусной инфекции по всей территории Украины вводятся следующие ограничения:

  • закрытие всех учебных заведений, включая детские сады, школы, высшие учебные заведения;
  • запрет на проведение массовых мероприятий с более 200 участников (в т.ч. спортивные и культурные);
  • приостановку авиасообщения со странами, где наблюдается вспышка COVID-19.
  • закрытие большей части контрольно-пропускных пунктов на границе. Продолжат работу 49 КПП, в которых оборудуют карантинные зоны.

Ограничительные меры не будут касаться мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей.

Карантин в Киеве

С 12 марта карантин будет объявлен в столице. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Киев также просит религиозные организации отменить проведение массовых богослужений для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта 31 марта.

Помимо этого иев ввел запрет на массовые мероприятия с участием более 60 человек до апреля. Об этом говорится в решении (протоколе) Кивгосадминистрации.

Также киевские власти решили ограничить проведение спортивных мероприятий в Киеве, приостановить работу развлекательных центров, кинотеатров, музеев, театров.

Также из-за коронавируса университет Шевченко отменил все массовые мероприятия, кроме занятий.

Коронавирус на территории Украины

Первый случай заболеваний коронавирусом на территории Украины был зафиксирован 3 марта у жителя Черновцов, который вернулся из поездки по Италии. Мужчина находится в больнице в стабильном состоянии.

С 6 марта городские власти объявили в Черновцах карантин с закрытием учебных заведений и отменой массовых мероприятий.

Как сообщали Українеські Новини, из-за вспышки коронавируса в Украине в большинстве аптек закончились маски.

Минздрав также опубликовал список рекомендаций, как защитить себя от коронавируса.

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