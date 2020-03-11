ВООЗ офіційно оголосила пандемію коронавірусу

в той час, як в Україні оголосили карантин, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно оголосили коронавірус COVID19 пандемією.

Про це йдеться у повідомленні ВООЗ в мікроблозі Twitter.

Повідомлення ВООЗ

"Ми зробили висновок, що COVID-19 можна охарактеризувати як пандемію", - сказав гендиректор організації Тедрос Адхан Гебреєсус.

Він зазначив, що ВООЗ цілодобово оцінює спалах вірусу. В організації стурбовані як випадками поширення вірусу і серйозністю цього, так і рівнем бездіяльності в країнах.

"Ми кожен день закликаємо країни вжити термінових і агресивних заходів. Ми голосно і чітко дали сигнал тривоги", - зазначили в ВООЗ.

Також в організації закликали країни знайти баланс між захистом здоров'я людей, мінімізація економічних та соціальних потрясінь та дотриманням прав людини.

ВООЗ закликала всі країни:

активувати і розширити механізми реагування на надзвичайні ситуації;

пояснювати людьми про ризики і як вони можуть захистити себе;

знайти, ізолювати, перевірити і обробити кожен можливий випадок COVID19 і простежити кожен контакт.

Зазначимо, пандемія — це надзвичайно сильна епідемія, що характеризується поширенням інфекційного захворювання на всій території країни, території суміжних держав, а іноді й багатьох країнах світу.

Зазвичай під пандемією мається на увазі хвороба, яка має масовий, поголовний характер, вражає значну частину всього населення.

Як повідомляли Українські Новини, у Чернівецькій області ще у 11 осіб підозрюють коронавірус.

В Італії 10 березня був найсмертоносніший день через коронавірус.