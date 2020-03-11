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11 березня 2020, середа, 11:29 107
Суспільство 2020-03-11T13:30:03+02:00
Українські Новини
Київ вирішив обмежити масові заходи і навчальний процес через коронавірус

Київ вирішив обмежити масові заходи і навчальний процес через коронавірус

Анна Рудык
масові заходи, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Скріншот NBC News
Коронавірус. Скріншот NBC News

Київська міська державна адміністрація (КМДА) обмежить проведення масових заходів та освітнього процесу з 12 по 31 березня.

Про це повідомив мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Щоб запобігти можливому розповсюдженню захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів і обмежень. Хоча в Києві поки що не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус, ми вирішили не чекати і убезпечити жителів міста. Превентивні заходи у Києві вводимо з 12 березня. Попередньо - до кінця березня", - йдеться в повідомленні.

Кличко зазначив, що буде тимчасово обмежений освітній процес у закладах загальної і вищої освіти, в дитячих садах, мистецьких та спортивних школах.

Також влада столиці вирішила обмежити проведення масових заходів - концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів.

За словами мера, будуть закритими і розважальні центри і розважальні зони в шопінг-молах.

"Ніякої паніки! Відповідально ставимося до свого здоров'я, дотримання правил гігієни. А якщо почуваєте себе погано, відразу звертайтеся до лікаря", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, Кіровоградська область обмежила проведення масових заходів через коронавірус до 1 квітня.

Тим часом через коронавірус університет Шевченка скасовує всі масові заходи, крім занять.

Також через спалах коронавірусу в Україні в більшості аптек закінчилися маски.

Раніше Київ вирішив обмежити проведення заходів через коронавірус.

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