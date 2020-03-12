Кабмін поділив Минветеранов і Міністерство окупованих територій

Кабмін, де хочуть створити посаду під розвиток промисловості та Міністерство агропромислового розвитку, скасував рішення про реорганізацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Про це йдеться в постанові №212 від 11 березня, передають Українські Новини.

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб перейменовано на Міністерство у справах ветеранів, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб - на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла відставку Олексія Гончарука. Новим прем'єр-міністром призначили Дениса Шмигаля.

Також Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну. На своїх місцях залишилися Криклій, Малюська, Аваков і Федоров. А Кулеба та Пристайко помінялися посадами.