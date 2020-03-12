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12 березня 2020, четвер, 10:46 9
Кабмін 2020-03-12T10:46:15+02:00
Українські Новини
Кабмін поділив Минветеранов і Міністерство окупованих територій

Кабмін поділив Минветеранов і Міністерство окупованих територій

Елена Новикова
Кабмин, міністерство ветеранів, Реорганізація, Міністерство з питань реінтеграції тимчасоо окупованих територій
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua

Кабмін, де хочуть створити посаду під розвиток промисловості та Міністерство агропромислового розвитку, скасував рішення про реорганізацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Про це йдеться в постанові №212 від 11 березня, передають Українські Новини.

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб перейменовано на Міністерство у справах ветеранів, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб - на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла відставку Олексія Гончарука. Новим прем'єр-міністром призначили Дениса Шмигаля.

Також Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну. На своїх місцях залишилися Криклій, Малюська, Аваков і Федоров. А Кулеба та Пристайко помінялися посадами.

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