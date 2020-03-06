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06 марта 2020, пятница, 08:58 114
Кабмин 2020-03-06T09:22:25+02:00
Українські Новини
В Украине появиться новое министерство и должность под развитие промышленности, - Шмыгаль

В Украине появиться новое министерство и должность под развитие промышленности, - Шмыгаль

Ярина Вацяк
Денис Шмыгаль, Новый Кабмин, Кабмин Шмыгаля, Министерство агропромышленного развития
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

В правительстве будет создана должность под развитие промышленности и Министерство агропромышленного развития. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее заявил, что не будет существенно менять курс прошлого Кабмина, в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українськi Новини.

"Сегодня один из приоритетов - промышленность, развитие экономики и промышленности, увеличение внешних заказов, сегодня еще один приоритет - развитие агропромышленного комплекса... То есть мы будем создавать отдельно должность под развитие промышленности, отдельно должность и Министерство агропромышленного развития", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, в начале сентября 2019 Кабинет Министров переименовал 4 министерства и создал 2 новых. В частности Министерство экономического развития и торговли переименовали в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Также было принято решение о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия путем его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

4 марта Кабинет Министров во главе с новоназначенным премьер-министром Денисом Шмыгалем принял присягу и приступил к работе.

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