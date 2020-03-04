Криклий, Малюська, Аваков и Федоров остались на своих местах, а Пристайко и Кулеба поменялись должностями

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Свои должности сохранили Арсен Аваков, Михаил Федоров, Владислав Криклий и Денис Малюська. Также в новом правительстве остались Вадим Пристайко и Дмитрий Кулеба, однако они поменялись должностями, передают Українські Новини. Таким образом, Арсена Авакова переназначили на должность министра внутренних дел, Михаил Федоров остался вице-премьером по цифровой трансформации, Владислав Криклий по прежнему министр инфраструктуры, а Дениса Малюську переназначили на должность министра юстиции. Вадима Пристайко назначили на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. За соответствующее решение проголосовали 277 депутатов при минимально необходимых 226. А Дмитрия Кулебу Верховная Рада назначила министром иностранных дел. За соответсвующее решение проголосовали 288 депутатов при минимально необходимых 226. Как сообщали Українськi Новини, Рада назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Ранее сообщалось о том, что известно об новом министре инностранных дел Дмитрие Кулебе, новом министре Кабмина Олеге Немчинове и новом министре обороны Андрее Таране.