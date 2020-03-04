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04 марта 2020, среда, 21:22 146
Кабмин 2020-03-05T01:13:47+02:00
Українські Новини
Криклий, Малюська, Аваков и Федоров остались на своих местах, а Пристайко и Кулеба поменялись должностями

Криклий, Малюська, Аваков и Федоров остались на своих местах, а Пристайко и Кулеба поменялись должностями

Елена Новикова
Кабмин, Верховная Рада, Арсен Аваков, Вадим Пристайко , министр инфраструктуры Украины, Министр внутренних дел, Михаил Федоров, Министр юстиции, Владислав Криклий, Денис Малюська, Кабмин Шмыгаля, Вице-премьер по цифровой трансформации, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Свои должности сохранили Арсен Аваков, Михаил Федоров, Владислав Криклий и Денис Малюська. Также в новом правительстве остались Вадим Пристайко и Дмитрий Кулеба, однако они поменялись должностями, передают Українські Новини.

Таким образом, Арсена Авакова переназначили на должность министра внутренних дел, Михаил Федоров остался вице-премьером по цифровой трансформации, Владислав Криклий по прежнему министр инфраструктуры, а Дениса Малюську переназначили на должность министра юстиции.

Вадима Пристайко назначили на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

За соответствующее решение проголосовали 277 депутатов при минимально необходимых 226.

А Дмитрия Кулебу Верховная Рада назначила министром иностранных дел.

За соответсвующее решение проголосовали 288 депутатов при минимально необходимых 226.

Как сообщали Українськi Новини, Рада назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Ранее сообщалось о том, что известно об новом министре инностранных дел Дмитрие Кулебе, новом министре Кабмина Олеге Немчинове и новом министре обороны Андрее Таране.

Больше новостей о: Кабмин Верховная Рада Арсен Аваков Вадим Пристайко министр инфраструктуры Украины Министр внутренних дел Михаил Федоров Министр юстиции Владислав Криклий Денис Малюська Кабмин Шмыгаля Вице-премьер по цифровой трансформации Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

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