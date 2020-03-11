З аеропорту "Бориспіль" госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

В той час, як у Чернівецькій області коронавірус підозрюють ще у 11 осіб, з аеропорту "Бориспіль" до лікарні Києва жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус. Про це передає hromadske.

Наголошується, що одній з пасажирок, яка є громадянкою Китаю, на борту літака стало погано.

"Пілот літака повідомив, що на борту громадянці Китаю стало погано. Цю інформацію передали далі", — сказала журналістам Тетяна Гайнутдінова, завідуюча першим інфекційним відділенням лікарні.

У той же час, звідки саме прилетіла жінка, у відділенні не сказали.

Як повідомляли Українські Новини, у всіх областях України з 12 березня по 3 квітня оголосили карантин у зв'язку з поширенням епідемії коронавирусной пневмонії.

у Києві, з 12 березня обмежують масові заходи та навчальний процес.

Крім того, SkyUp переносить рейси до Італії на літо з-за коронавіруса.

Тим часом, у лікарнях Києва є 2,5 тис. експрес-тестів на коронавірус, але в аптеках їх продавати не будуть.

Також Україна закриває 170 контрольно-пропускних пунктів.