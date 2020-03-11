SkyUp переносит рейсы в Италию на лето из-за коронавируса

Вслед за отменой рейсов МАУ авиакомпания SkyUp намерена перенести начало летных программ в Италию с конца марта на июнь и сократить частоту полетов в Израиль из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

Согласно ему, переносится старт летных программ из Киева в Рим, Бергамо, Пизу и Болонью, из Львова - в Рим и Бергамо с конца марта на 1 июня.

Кроме того, компания переносит выполнение рейсов из Киева в Бари на 1 мая.

При этом без изменений остаются выполнение рейсов из Киева и Львова в Неаполь, а также старт полетов в Римини, Ламецию Терме и Катанию.

Также до 16 апреля авиакомпания уменьшает частоту направлений "Львов - Тель-Авив - Львов" (отменены рейсы 19, 26, 30 марта и 2, 6, 13 апреля), "Запорожье - Тель-Авив - Запорожье" (отменены 15, 22, 29 марта и 5, 12 апреля).

При этом рейс "Харьков - Тель-Авив" отменяется полностью.

SkyUp предлагает пассажирам данных рейсов бесплатно изменить дату вылета или обратиться за полным возвратом средств.

На данный момент решается вопрос об изменениях в выполнении внутренних рейсов.

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