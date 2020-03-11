В больницах Киева есть 2,5 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, но в аптеках их продавать не будут

В медицинских учреждениях Киева находится 2,5 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, из-за кторого в Украине объявлен карантин.

Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передают Українськi Новини.

"Город подготовил 7 лечебных учреждений: 3 взрослых, 3 детских и 1 для беременных. Вчера к концу дня мы уже имели 2,5 тыс. такого рода тестов. Они все сегодня в наличии в этих больницах. Это быстрые тесты на коронавирус", - сказал он.

Позднее Поворозник уточнил, что концу недели 15 марта планируется закупить ещё 2,5 тыс.

"К концу недели мы сделаем все возможное, чтобы получить 2 тест-машины, которые обещали поставить в центрах общественного здоровья в аэропорту "Жуляны" и "Борисполь", - отметил чиновник.

Также он сказал, что данные тесты в аптеках продаваться не будут.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве рассказали, когда и по какой цене украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус.

Тем в Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с симптомами коронавируса.