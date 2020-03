Вакарчук приховував доходи від концертів через офшорні компанії, – Портнов

Юрист Андрій Портнов повідомив, що український співак, а за сумісництвом депутат Верховної Ради України та голова парламентської фракції "Голос" Святослав Вакарчук приховував доходи від зарубіжної концертної діяльності. Співак ухилявся від сплати податків до державного бюджету України за допомогою офшорних компаній та швейцарського банку.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті юриста.

Юрист заявив, що Вакарчук, будучи лідером музичної групи "Океан Ельзи", приховував від оподаткування доходи від зарубіжних виступів через офшори. Наприклад, виступ в Празі в квітні 2015 року була оплачено через компанію Krim Associates S.A., що зареєстрована на Британських Віргінських островах.

Портнов опублікував інформацію, що передоплата за концерт в розмірі 155 тис. крон пройшла через швейцарський банк, в якому відкрито рахунок цієї компанії.

Відзначимо, компанія Krim Associates S.A. фігурувала в звіті грузинського відділення Transparency International "Risks of Conflict of Interest and Corruption in the Ministry of Culture" від 2016 року в якості епізоду, яка розслідувала корупцію в Грузії. У звіті є епізод з конфліктом інтересів грузинських чиновників в організації концерту "Океану Ельзи" в Батумі в 2015 році.

За словами юриста, керівник українського відділення Transparency International є членом парламентської фракції "Голос".

"У той час, коли ви, герої Майдану, закликаєте всіх до війни, закликаєте реформувати армію, вносите законодавчі ініціативи, в цей час ваш лідер то співає для російських горілчаних олігархів в Монако, то в Юрмалі в день Іловайської трагедії виступає для російської еліти, то ховає податки, то використовує швейцарську компанію заднім числом, то є володарем офшору, який приховує гроші від українського бюджету", - підкреслив Портнов.

Юрист має намір звернутися до правоохоронних органів за фактом ухилення Вакарчуком від сплати податків й закликав членів "Голосу" здати депутатські мандати.

Також Портнов заявив, що готовий зустрітися із Вакарчуком в прямому ефірі для того, щоб обговорити перелічені вище епізоди.

https://www.youtube.com/watch?v=ox4xT44J0FU" frameborder="0" allowfullscreen>

Вакарчук отримував гонорари за концертні виступи від швейцарської компанії Amber Production, якою керує громадянка Російської Федерації Юлія Актанка. Уточнимо, що Amber Production оплатила виступи Вакарчука ще до моменту свого створення.

17 лютого Портнов засумнівався в правдивості інформації стосовно сплати податків Вакарчуком. Також юрист закликав правоохоронні та фіскальні органи ретельно вивчити причини сплати податків за 4-річну концертну діяльність артиста лише в 2020 році.

Нагадаємо, 13 лютого Вакарчук, прес-служба якого відмовилася коментувати його гонорар за виступ в Мінську в грудні 2019 року, вніс зміни до своєї декларації, зафіксувавши в ній близько 13 млн гривень доходу.

За інформацією Портнова, в 2010 році Вакарчук дав 90 концертів, з яких сплатив лише 65 тис. гривень податків.

Раніше Вакарчук не задекларував гонорар від виступу на корпоративі в Мінську, хоча його група "Океан Ельзи" назвала це "комерційною діяльністю".

Як повідомляли Українські Новини, Вакарчук в 2014 році з метою ухилення від сплати податків "оцінював" свої гонорари в 2,5 тис. доларів за 1 концертний виступ.