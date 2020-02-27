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27 февраля 2020, четверг, 17:32 21 Документ
Верховная Рада и партии 2020-02-27T17:33:15+02:00
Українські Новини
Швейцарская компания оплатила Вакарчуку концерты, проведенные до ее создания, – Портнов

Швейцарская компания оплатила Вакарчуку концерты, проведенные до ее создания, – Портнов

Павел Твердохлиб
Голос, Андрей Портнов, Декларация о доходах, Святослав Вакарчук, Amber Production, Юлия Актанка
Святослав Вакарчук. Фото: Facebook/Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук. Фото: Facebook/Святослав Вакарчук

Юрист Андрей Портнов сообщил, что швейцарской компании Amber Production оплатила концертные выступления украинского артиста и депутата Верховной Рады Украины Святослава Вакарчука (фракция "Голос") еще до момента своего создания.

Об этом говорится на официальном веб-сайте юриста.

"Вакарчук подал отчет в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и указал, что получил от швейцарской компании, которая нанимала его на эти концерты 12 млн 900 тыс. гривен. Я решил проверить, что это за швейцарская компания.

Оказалось что, швейцарская компания Amber Production, которой руководит гражданка Российской Федерации Юлия Актанка, была зарегистрирована в октябре 2016 года. Но как-то так получилось, что Вакарчука она (компания) наняла на концерты в мае 2016 года, за полгода до создания самой компании", - сказал Портнов.

Отметим, компания Amber Production была создана 7 октября 2016 года. При этом еще несуществующая компания организовывала выступления Вакарчука и музыкальной группы "Океан Эльзы". Например, следующие концертыв 2016 году: 1 июня - в Ереване (Армения), 10 сентября - в Кишиневе (Молдова), 3 сентября - в Баку (Азербайджан).

Вакарчук получил гонорары за концертные выступления от швейцарской компании Amber Production, которой руководит гражданка Российской Федерации Юлия Актанка.

17 февраля Портнов усомнился в правдивости информации касающейся уплаты налогов Вакарчуком. Также юрист призвал правоохранительные и фискальные органы тщательно изучить причины уплаты налогов за 4-летнюю концертную деятельность артиста лишь в 2020 году.

Напомним, 13 февраля Вакарчук, пресс-служба которого отказалась комментировать его гонорар за выступление в Минске в декабря 2019 года, внес изменения в свою декларацию, зафиксировав в ней около 13 млн гривен дохода.

По информации Портнова, в 2010 году Вакарчук дал 90 концертов, с которых уплатил лишь 65 тыс. гривен налогов.

Ранее Вакарчук не задекларировал гонорар от выступления на корпоративе в Минске, хотя его группа "Океан Эльзы" назвала это "коммерческой деятельностью".

Как сообщали Українські Новини, Вакарчук в 2014 году с целью уклонения от уплаты налогов "оценивал" свои гонорары в 2,5 тыс. долларов за 1 концертное выступление.

Больше новостей о: Голос Андрей Портнов Декларация о доходах Святослав Вакарчук Amber Production Юлия Актанка

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