Вакарчук задекларировал многомиллионные гонорары за выступления

Депутат Верховной Рады и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, пресс-служба которого ранее отказалась комментировать его гонорар за выступление в Минске в конце декабря, внес изменения в свою декларацию, зафиксировав в ней почти 13 млн гривен дохода. Об этом свидетельствуют данные декларации Вакарчука, обновленные 13 февраля 2020 года, передают Українські Новини.

Так, согласно данным декларации депутата, доход Вакарчука составил 12 млн 904 тыс. гривен.

В графе "вид дохода" депутат указал, что данную сумму составляют полученные гонорары за 2016-2017 годы за выступления Вакарчука как артиста. Источником дохода указана швейцарская фирма Amber Production AG.

Скриншот: сайт НАЗК/декларації

Как сообщали Українські Новини, Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" (Socis) сообщил, что по результатам социологического опроса за политическую партию "Голос", возглавляемую народным депутатом Вячеславом Вакарчуком, проголосовали бы 2,2% определившихся с выбором респондентом. С таким рейтингом популярности "Голос" гарантированно не сможет преодолеть 5-процентный избирательный барьер и пройти в Верховную Раду Украины на парламентских выборах.

Также 4 января стало известно, что Вакарчук не задекларировал гонорар от выступления в Минске, хотя группа "Океан Эльзы" назвала выступление "коммерческой деятельностью".