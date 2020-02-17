Портнов требует проверить почему Вакарчук заплатил налоги за 4 года только сейчас

Юрист Андрей Потнов потребовал от правоохранительных и фискальных органов проверить почему депутат Верховной Рады Украины и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заплатил налоги от своей 4-летней концертной деятельности только в 2020 году.

Об этом юрист заявил на своем Telegram-канале.

"После дюжины наших разоблаченийв неуплате налогов от сотен концертов и корпоративов, Вакарчуку внезапно заплатили гонорары 4-летней давности, - об этом сообщил сам фигурант.

До этого работодатели его не замечали, даже несмотря на то, что он уже полгода работает лидером парламентской партии, а после разоблачения сразу вспомнили и заплатили. А он, раз такое дело, через 4 года, заплатил за это какие-то налоги.

Молодец же. Теперь хорошо бы следственным путем проверить все деловые отношения с теми, кто перечислил фигуранту деньги, получить санкцию на переписку, мейлы, телефонные контакты, учет входящей корреспондеции, балансы и отчетность, чтобы понять учитывался ли в компании этот долг перед Вакарчуком или они его сфальсифицировали только сейчас, когда проблему надели на голову.

Также депутату пора сходить на детектор и объяснить всем, почему он 4 года не просил ему вернуть деньги, а ему их внезапно вернули.

И почему компания-организатор концертов получала деньги сразу после пения фигуранта, а с ним 4 года не рассчитывалась, а он все равно пел в кредит", - написал Портнов.

Напомним, 13 февраля Вакарчук, пресс-служба которого отказалась комментировать его гонорар за выступление в Минске в декабря 2019 года, внес изменения в свою декларацию, зафиксировав в ней почти 13 млн гривен дохода.

По информации Портнова, в 2010 году Вакарчук дал 90 концертов, с которых уплатил лишь 65 тыс. гривен налогов.

Как сообщали Українські Новини, ранее Вакарчук не задекларировал гонорар от выступления на корпоративе в Минске, хотя его группа "Океан Эльзы" назвала это "коммерческой деятельностью".