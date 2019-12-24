"Голос" не знает о гонораре Вакарчука за корпоратив в Минске

Пресс-служба "Голоса" не комментирует возможный гонорар депутата Рады Вакарчука за выступление в Минске 21 декабря.

Пресс-служба фракции "Голос" не комментирует возможное получение гонорара депутатом Верховной Рады от фракции Святославом Вакарчуком за выступление группы "Океан Эльзы" в Минске (Беларусь) 21 декабря.

Об этом Українським Новинам сообщил пресс-секретарь фракции Ярема Дух.

"Все деньги, которые приходят не только к народным депутатам, но и к пресс-службе, будут задекларированы. Мы дополнительных комментариев никаких не имеем. То, что вчера мы дали – это действительно то, что мы знаем. Мы больше этой темой не занимались и не копали", - сказал он.

При этом в понедельник, 23 декабря, "Голос" на официальной странице в Facebook подтвердил состоявшийся концерт группы.

"Да, в субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии IT-компании"- говорится в сообщении.

Согласно законодательству, ведение концертной деятельности депутатом парламента не запрещено, однако полученная сумма средств за выступления должна быть от отображена в декларации (согласно закону о противодействии коррупции).

Как сообщали Українські Новини, депутат и лидер парламентской фракции "Голос" Святослав Вакарчук выступил со своей группой "Океан Эльзы" на новогоднем корпоративе в Минске у IT-компании.

Ранее Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске.