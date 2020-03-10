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10 березня 2020, вівторок, 16:08 15
Суспільство 2020-03-10T17:00:02+02:00
Українські Новини
Україна має намір ввести заборону на експорт медичних масок

Україна має намір ввести заборону на експорт медичних масок

Елена Новикова
Маска, експорт товарів, Коронавірус, медична маска
Маска. Фото: pixabay
Маска. Фото: pixabay

В той час, як українці масово скуповують медичні маски в аптеках, Україна може ввести заборону на експорт медичних масок. Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

За його словами, планується ввести заборону на ряд товарів, які використовуються у боротьбі з коронавірусом та його профілактики, в тому числі на медичні маски і рукавички.

Всього заборона може торкнутися близько 10 товарів.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я заявляє, що заклади охорони здоров'я забезпечені медичними масками. А приватні мережі аптечних закладів держава не забезпечує лікарськими засобами та виробами медичного призначення

Раніше повідомлялося про те, що дефіцит масок в аптеках викликаний ажіотажем, який породив масові закупівлі масок через це виробники не встигають виготовляти їх необхідну кількість.

Також після того, як у Чернівцях інфікувався коронавірусом чоловік, у місцевих аптеках зафіксували дефіцит масок.

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