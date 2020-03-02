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02 марта 2020, понедельник, 14:49 1105
Медицина 2020-03-02T16:38:49+02:00
Українські Новини
Минздрав рассказал, почему в аптеки не завозят защитные маски

Минздрав рассказал, почему в аптеки не завозят защитные маски

Александр Дмитриенко
Минздрав, Коронавирус, Виктор Ляшко, коронавирус в Украине, Защитные маски
Маска. Фото: freepik
Маска. Фото: freepik

Министерство здравоохранения заявляет, что учреждения здравоохранения обеспечены медицинскими масками, в то время как коронавирус вызвал на них небывалый спрос и купить их можно не во всех аптеках.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, передают Українські Новини.

"В учреждениях здравоохранения все хирургическими масками обеспечены. И мы говорим: в первую очередь они должны использоваться именно в учреждениях здравоохранения", - сообщил Ляшко.

Также он сообщил, что проходят встречи с производителями и дистрибьюторами по поводу поставок медицинских масок в аптеки.

"Государство не обеспечивает частные сети аптечных учреждений лекарственными средствами и изделиям медицинского назначения, в то же время мы провели уже несколько встреч с отечественными производителями, с дистрибьюторами. И их проводило не только Министерство здравоохранения. Сейчас эти встречи проводятся под эгидой Министра экономического развития", - отметил он.

По словам Ляшко, сейчас рассматривается вопрос, как мотивировать отечественных производителей хирургических масок поставлять маски в аптеки. "Рассматривается вопрос возможного уменьшения таможенной пошлины на другие товары для того, чтобы наши производители поставили медицинские маски в аптеки", - сообщил Ляшко.

Как сообщали Українські Новини, за два месяца распространения коронавируса в мире количество зараженных Covid-19 достигло почти 90 тысяч.

Заболевание уже вплотную подобралось до Украины, и по состоянию на 2 марта четырех человек в стране проверяют на наличие симптомов. Поэтому важно соблюдать правила профилактики и лечения от опасной инфекции и разными способами укреплять иммунитет. Не стоит забывать, что медицинские маски это один из, но не единственный способ защититься от коронавируса. Знание элементарных правил ее использования также снижает риски подхватить инфекцию.

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