Коронавирус в Украине. В большинстве аптек закончились маски

В Черновцах 5 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус,а в это время Черновицкая областная администрация констатирует наличие дефицита масок в аптеках из-за коронавируса в области. Об этом Українським Новинам сообщила заместитель директора департамента охраны здоровья Черновицкой областной государственной администрации Мария Полищук. "В большинстве аптек нет масок", - сказала она. Полищук констатировала, что дефицит масок присутствует, однако обладминистрация не может повлиять на эту ситуацию никак, поскольку аптеки зависимы от поставщиков. Также она сообщила, что дефицит масок существует и в остальных областях. Как сообщали Українськi Новини, из-закоронавируса в некоторых регионах запретят проведение массовых мероприятий. Также Кабинет Министров готов объявить карантин в случае вспышки коронавируса в Украине, однако закрывать границы с целью недопущения инфекции Украина не планирует. Тем временем 6 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области.